Pinduoduo, ricavi e utili volano nel terzo trimestre

(Teleborsa) - Pinduoduo, piattaforma e-commerce cinese che collega milioni di produttori agricoli con i consumatori, ha registrato ricavi totali pari a 35,5 miliardi di yuan (4.99 miliardi di dollari) nel terzo trimestre del 2022, in aumento del 65% rispetto allo stesso trimestre del 2021 e al di sopra delle attese degli analisti per 30,94 miliardi di yuan (secondo dati Refinitiv). Il perdurare dei lockdown ha spinto il business della società.



L'utile operativo nel trimestre è stato di 10,4 miliardi di yuan (1,5 miliardi di dollari), con un aumento del 388%. L'utile netto attribuibile agli azionisti ordinari nel trimestre è stato di 10,6 miliardi di yuan (1,5 miliardi di dollari), con un aumento del 546%.



"Abbiamo continuato ad approfondire la nostra creazione di valore nel terzo trimestre - ha affermato Lei Chen, presidente e amministratore delegato - Aumenteremo i nostri investimenti in ricerca e sviluppo per migliorare ulteriormente l'efficienza della catena di approvvigionamento e l'inclusione digitale agricola".