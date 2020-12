© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Iltornerà ainon prima del. Lo ha detto il Governatore della Banca d'Italia,durante una lectio magistralis in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico del, sottolineando che "leseppur circondate dasuggeriscono che nel nostro Paese ilnon recupererà il livello registrato alla vigilia delloprima della seconda metà del"Ancora più tempo - ha sottolineato il Governatore - saràper riuscire a tornare ai valori del, precedenti la doppia recessione causata dalla crisi finanziaria globale e da quella dei debiti sovrani dell'area euro. Si tratterà quindi di un sostanziale ristagnonel complesso di circa unperaltro dopo un lungo periodoPer comprendere le ragioni "di questo, è necessario riflettere sulle determinanti della produttività delle imprese e sulle conseguenze dei grandi cambiamenti avvenuti a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, in particolare l'accelerazione del progresso tecnologico, con lo sviluppo dellee il"A tali- ha aggiunto Visco - l'Italia non ha saputo far fronte, accumulandoin particolare nell'ambito della ricerca e dell'innovazione, delladel coronavirus sull'occupazione "è stato particolarmente forte per i, ha detto precisando che "laha anche accentuato la dualità del nostro, con una riduzione molto marcata per gli occupati con"Ad attenuare le- ha spiegato ancora il Governatore - hanno contribuito ilfornito alla(contributi a fondo perduto e garanzie statali per l'accesso al credito),della cassa integrazione a tutti i settori e a tutte le classi dimensionali di impresa e il blocco dei licenziamenti. Si stima che questi interventi abbianodi circaun terzo dei quali"In prospettiva, se andrà esercitataper evitare chedi questidetermini una bruscauna revisione del sistema degli ammortizzatori sociali potrà mirare ad accrescerne la copertura e la semplicità di accesso senza ostacolare la riallocazione dei lavoratoriL'emergenza sanitaria" e "se isul fronte dei vaccini inducono oggi a un cauto ottimismo occorre tenere presente che ci vorrà ancora tempo prima che essi possano essere distribuiti su"In- ha concluso Visco - secondo leda noi diffuse la scorsa settimana, lapotrebbe essere di circa 9 punti percentuali. Nonostante ilpiù intenso nei mesi estivi, ile specialmente nei comparti più esposti agli effetti della pandemia, quali quelli del commercio al dettaglio, dei trasporti, degli alloggi e della ristorazione. Sulla domanda pesa inoltre l'aumento della propensione al risparmio delle