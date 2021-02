© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ildovrebbe crescere delLo prevedenella nota congiunturale di"Successivamente alla pesante caduta delregistrata lo scorso anno, è previsto un, inferiore tuttavia a quanto ipotizzato dalla NADEF per la battuta d'arresto registrata nell'ultimo trimestre del 2020 e per i riflessi che questa è destinata ad avere sulla crescita del" rileva l'UPB."Quest'anno - prosegue la nota - la crescita del PIL sarebbe pari al, grazie anche al contributo del Recovery Plan, il prodotto aumenterebbe del 3,7 per cento, attestandosi su un livello comunque inferiore a quello delSul quadro macroeconomico a medio termine permangono, peraltro, fattori di rischio, prevalentemente orientati al ribasso"."Le previsioni presentate" - viene chiarito - "dipendono strettamente dall'ipotesi chegrazie anche ai progressi nella vaccinazione. Riguardo alla politica economica si assume che le misure di sostegno alle famiglie e alle imprese continuino ad operare e che l'utilizzo da parte dell'Italia dei fondi europei resi disponibili nell'ambito del programma NGEU consenta di avviare senza riSecondo l'Ufficio Parlamentare di Bilancio - unacomporterebbe ildella mobilità individuale e impatti negativi sulle decisioni di spesa e sull'attività economica; analogamente,determinerebbe il venir meno di un fattore di sostegno non marginale all'attivita' economica".