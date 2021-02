© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "La crescita del PIL in Italia potrà avvenire se saranno adottate misure di detassazione in grado di dare slancio alle attività produttive e un nuovo impulso ai consumi delle famiglie, ma anche favorendo un'economia sostenibile che guardi al futuro con investimenti responsabili". È quanto afferma, tra i player internazionali indipendenti più attivi nel settore dell'asset management."Da un lato – sostiene Zani – sarà importante che il nuovo Governo intervenga mediante unarimodulando in modo significativo il carico fiscale su impresa e lavoro, e dall'altro sarà indispensabileche vanno dalle infrastrutture, alle reti e all'energia. Uno sguardo attento dovrà essere dedicato alle attività peculiari del nostro Paese, per esempio il turismo".Per ridare slancio all'economia italiana, secondo conclude Zani, è quindi necessario "adottare misure fiscali che diano nuova linfa alle imprese, anche in chiave di liquidità per incoraggiare gli investimenti e l'occupazione. È fondamentale, inoltre, – conclude Zani –, cogliendo le opportunità derivanti dalla transizione ecologica e promuovendo un cambiamento di paradigma in grado di coniugare prospettive di sviluppo economico con una nuova etica sociale".