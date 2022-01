PIL, Mameli (Intesa): "Dato migliore delle attese ma previsioni legate a evoluzione pandemia"

(Teleborsa) - Il PIL italilano è cresciuto del 6,5% nel 2021 e dello 0,6% nel quarto trimestre. Un dato che Paolo Mameli, senior economist Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, giudica "migliore delle attese".

L'analista sottolinea però che il trend nel corso del trimestre "dovrebbe essere stato decrescente, con un'attività economica resiliente in ottobre e novembre, e in deciso rallentamento a dicembre". "Questa tendenza - afferma - sembra essersi intensificata a gennaio, quando la recrudescenza dell'ondata pandemica ha causato con ogni probabilità una contrazione dell'attività economica".

"Il calo degli indici di mobilità, in particolare verso gli esercizi commerciali e i luoghi ricreativi, attorno a -20% rispetto alla norma - spiega Mameli - segnala il rischio che il PIL nel 1° trimestre 2022 sia più debole che a fine 2021: per evitare questa eventualità, occorrerebbe un ampio rimbalzo in febbraio e marzo, uno scenario coerente solo con un rapido rientro dell'ondata pandemica. Inoltre, lo shock energetico non sembra aver dispiegato completamente i suoi effetti sulle decisioni di spesa di famiglie e imprese".



"In prospettiva, ci aspettiamo che il PIL resti temporaneamente debole nel 1° trimestre, prima di riaccelerare su ritmi di poco superiori al punto percentuale su base congiunturale nei trimestri centrali dell'anno", afferma l'ecponomista, aggiungendo che "questo profilo è coerente con la nostra previsione di 4,3% sul PIL italiano nel 2022; rispetto a questa stima, oggi i rischi appaiono moderatamente al ribasso".

"In questo contesto, la rielezione del Presidente della Repubblica in carica Sergio Mattarella, e la conferma di Mario Draghi come Presidente del Consiglio - conclude - sono state accolte con favore dagli investitori, e dovrebbero garantire la stabilità politica sino alla fine della legislatura (primavera 2023)".