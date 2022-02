PIL Italia, Ue alza le stime per il 2021 (+6,5%) e abbassa quelle per il 2022 (+4,1%). Su anche l'inflazione.

Giovedì 10 Febbraio 2022, 11:45







(Teleborsa) - La Commissione europea ha rivisto al rialzo la stima sulla crescita del PIL dell'Italia 2021 al +6,5%, mentre ha ritoccato al ribasso quella su quest'anno al 4,1% e confermato il +2,3% del 2023. I dati sono contenuti nelle previsioni di interim invernali, un parziale aggiornamento delle stime che tre mesi fa sul PIL italiano indicavano rispettivamente 6,2% sul 2021, 4,3% sul 2022 e 2,3% sul 2023.



La Commissione europea ha poi rivisto al rialzo le previsioni di inflazione in Italia, specialmente su quest'anno come per l'insieme dell'area Euro: ora stima 1,9% sul 2021, 3,8% sul 2022 e 1,6% nel 2023, a fronte rispettivamente di 1,8%, 2,1% e 1,4% tre mesi fa.