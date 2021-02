© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -didell'Italia. Lo scrivenel suo ultimo report. "Il nuovo Governo di unità nazionale, guidato dall'ex presidente della BCE, ha detto che si focalizzerà sulla risposta alla pandemia e sul sostegno alla ripresa economica - scrive l'agenzia di rating rilevando che il Governo inizierà anche a elaborare un piano strategico per investire la quota di circa 200 miliardi delLeche il nuovo esecutivo possa riformare l'economia, il sistema fiscale e giudiziario dell'ItaliaQuesti sviluppi non hanno un impatto immediato(BBB/A-2, con outlook stabile).Poichè le elezioni devono aver luogo, il Governo Draghi "ha soloper raggiungere i suoi obiettivi", si legge nel report che osserva anche come "le sfide strutturali a lungo termine dell'Italia comprendono l'invecchiamento della popolazione, un mercato del lavoro e dei prodotti altamente regolamentato, le grandi diseguaglianze economiche ed educative traIl nuovo Governo - si legge nel report - dovrà inoltre monitorare da vicino lo stato di salute del settore finanziario, data la sua bassa redditività e l'elevata esposizione alle piccole e medie imprese, duramente colpite dalla pandemia. Dallo scorso anno, ricorda S&P, il Governo italiano ha accettato di rilasciare garanzie fino al 25% dela sostegno della. Se si richiamassero queste garanzie, "ilS&P prevede un rimbalzo economico in Italia delipotizzando che la situazione sanitaria si normalizzi e che lo stimolo fiscale e monetario rimanga in atto. Nel 2020, il PIL si è contratto dell'8,8% poichè le restrizioni Covid hanno pesato sui consumi privati e sugli investimenti. Eppure, sottolinea S&P,, grazie alche è stato meno colpito del settore dei servizi dal secondo lockdown. Se l'Italia, destinata a essere il maggior beneficiario delutilizzasse efficacemente la sua quota del fondo, ciò potrebbegliche sono stati inferiori di circa il".