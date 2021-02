© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -rivede al ribasso leper l'Italia nelstimato in precedenza, a causa del rinnovo dei limiti a mobilità e imprese peri. E' quanto si legge nel rapporto dell'agenzia di rating sulle Economie G20. Per il 2022, spiegano ancora gli analisti, "prevediamo unadelQuanto all'avvio di un governo di larghe intese guidato da Mario"è unaper l'utilizzo in maniera efficace deiche l'Italia riceverà dal"Questi fondi - si legge nel rapporto di Moody's - potrebbero rafforzare lese diretti e utilizzati efficacemente pere altre spese a favore della crescita. L'inaugurazione di undi larghe intese del primo ministro DraghiRimbalzo economico delquest'anno stimato nelle scorse ore, da, ipotizzando che la situazione sanitaria si normalizzi e che lo stimolo fiscale e monetario rimanga in atto. Serileva il report -destinata a essere il maggior beneficiario del Next Generation Eu, utilizzasse efficacemente la sua quota del fondo, ciò potrebbeche sono stati inferiori di circa il 30% rispetto a prima dell'ultima crisi finanziaria".