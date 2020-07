Pil Italia, Gualtieri: trimestre negativo ma meno delle attese, positiva la risposta di Governo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Risultato negativo ma meno di quanto atteso grazie anche alladelle misure intraprese dal. Questo, in sintesi, il giudizio del Ministro dell'Economianel suo commento sui dati sul(-12,4%) per il secondo trimestre."Le stime diffuse dall'Istat, pur negative a causa dell'inevitabile impatto dellasui diversi settori produttivi – ha dichiarato Gualtieri – indicano unameno grave di quanto atteso dalla maggior parte delle previsioni (la stima media era di un ribasso superiore al 15%) e pari a quasi la metà del calo atteso dalle previsioni più negative circolate nelle ultime settimane"."E' un dato – ha rivendicato il titolare del MEF con fiducia – che testimonia ladegli interventi messi in campo dal Governo e la possibilità per l'Italia di proseguire nel percorso di graduale e costantedell'attività economica, confermato anche dall'andamento delle vendite al dettaglio, che a giugno sono tornate a livelli vicini a quelli precedenti l'inizio dell'emergenza Covid-19"."È ora necessario – ha infinte aggiunto Gualtieri – rimanere vigili sul fronte dellae continuare nelle politiche di sostegno al tessuto economico e sociale del nostro paese, che saranno ulteriormente rafforzate con le misure contenute nell'imminente decreto in via di finalizzazione".