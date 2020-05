​Virus, Fitch taglia Pil europeo a -8,2%: l'Italia -9,5%+

Pil italiano a -9,5% nel 2020. L'agenzia di rating Fitch ha abbassato le sue stime sul Pil globale nel 2020 da -3,9% a -4,6% a causa del coronavirus. Questo taglio, spiega una nota, «riflette una revisione al ribasso dell'Eurozona e della Gran Bretagna e, in modo più significativo, dei mercati emergenti», la cui decrescita, escludendo la Cina, peggiora da -1,9% a -4,5%. L'agenzia Usa si attende un calo del Pil Ue dell'8,2%, rispetto al -7% stimato in precedenza. Quello dell'Italia si ridurrà del 9,5% (-8% in precedenza), quello della Spagna del 9,6% (da -7,5%), quello francese del 9% (da -7%) e quello britannico del 7,8% (da -6,3%).

LEGGI ANCHE --> BCE, da pandemia rischi in aumento per stabilità finanziaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA