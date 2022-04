Pil italiano, l'Istat: «Nel primo trimestre -0,2%, meglio delle stime del Governo»

Nel primo trimestre del 2022 il Pil italiano, espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito dello 0,2% rispetto al trimestre precedente (chiuso a +0,7%) ed è cresciuto del 5,8% in termini tendenziali. Lo calcola l'Istat in base alle stime preliminari sui primi tre mesi dell'anno. Nel Def il governo aveva previsto un calo sul trimestre precedente dello 0,5%.

Condizionatori, le nuove regole (e le multe) dal 1° maggio: temperature mai sotto i 25 gradi negli uffici pubblici

Istat, nel paniere entrano saturimetri e tamponi. Inflazione record a gennaio: i livelli più alti dal 1996

La variazione acquisita del Pil italiano per il 2022 è pari a +2,2%. La chiusura in negativo del periodo gennaio-marzo ha quindi portato ad una lieve riduzione rispetto alla crescita acquisita calcolata alla fine del 2021, pari a +2,3%. La crescita acquisita è la variazione annuale che si otterrebbe in presenza di una variazione congiunturale nulla nei restanti trimestri dell'anno.