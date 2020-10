PIL Italia, Confindustria: prospettive meno rosee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il rimbalzo dell'attività, nel terzo trimestre (+26,4%), sostiene la crescita del PIL italiano, ma la ripresa per i prossimi mesi è incerta. Lo afferma ilnell'indagine rapida di ottobre."La produzione industriale italiana chiude con un forte rimbalzo il terzo trimestre 2020, dopo la profonda caduta registrata nei due precedenti - spiega il CSC -. Il recupero dell'attività è proseguito in agosto (+1,5%) e, in misura minore, anche in settembre (+0,5%). L'incremento nei mesi estivi è spiegato principalmente dal sostegno della, a fronte di una domanda estera che procede in maniera incerta"."La fiducia degli imprenditori manifatturieri mostra qualche segnale positivo - conclude - ma il peggioramento della crisi sanitaria (soprattutto all'estero) e i crescentidi una soluzione in tempi brevi accentuano inei prossimi mesi".