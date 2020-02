© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il calo del Pil dello 0,3% nell'ultimo trimestre 2019 risente di "fattori straordinari e congiunturali. Stime provvisorie che – per il– testimoniano che abbiamo ereditato un Paese fermo". Quanto al 2020, il Ministro intervistato a L'aria che tira, si è mostrato tuttavia più ottimista affermando che "sarà migliore dell'anno precedente".SulGualtieri ha ribadito il principio del. Uno slogan che – ha sottolineato il Ministro – sta diventando realtà grazie a provvedimento come "lafinanziata esattamente dalla lotta all'evasione". Parlando diGualtieri ha assicurato che. Lache intende fare – ha sottolineato il Ministro – "riduce le tasse a qualcuno e non le aumenta a nessuno".Non cambia la linea suche, per Gualtieri,La misura introdotta dal governo giallo-verde su spinta diè stata, infatti, definita dal MinistroAl suo posto bisognerà – ha aggiunto Gualtieri – "progettare un sistema che sia equo ed equilibrato".Per quanto riguarda ilGualtieri ha affermato che "è pronto e già approvato dal Consiglio dei ministri" eIl ministro dell'Economia ha confermato che il provvedimento non è che l'inizio della riforma complessiva del fisco cui lavora il Governo.Tra i temi trattati anche ilMa sulleGualtieri non si sbilancia. "È presto per dirlo. Il precedente della Sars ebbe un impatto sulla Cina e più limitato resto del mondo, di qualche decimale. Dipenderà da come si svilupperà questo virus" ha concluso.