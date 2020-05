PIL globale 2020, Fitch taglia stime

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha tagliato le stime di crescita del PIL globale per il 2020 da -3,9% a, segnalando "un allargamento dello shock provocato dalla pandemia di coronavirus, shock che sta ora mostrando la sua effettiva portata".L'agenzia di rating ha abbassato le sue stime sul PILda -8% a -. Peggiorano le previsioni anche per gli altri Paesi UE, con la Spagna che scende dal -7,5% al -9,6%, la Francia dal -7% al -9%, la gran Bretagna dal -6,3% al -7,8%. Come riporta l'aggiornamento del Global Economic Outlook, perè atteso ora un -8,2%, contro il -stimato in precedenza.L'agenzia di rating segnala comunque "un inizio di stabilizzazione delle stime", con "una ripresa dell'attività economica nei prossimi mesi". Per il 2021, atteso un rimbalzo del 5,1% per il Pil globale e del 4,4% per l'Eurozona. Invariate invece le previsioni per(-5,6% nel 2020 e +4% nel 2021),(+0,7% quest'anno e +7,9% il prossimo) e(-5% nel 2020 e +3,2% nel 2021).