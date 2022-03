PIL, Franco: recuperati 6,6 punti ma non ancora a punto partenza

(Teleborsa) - "In una situazione di crescita stentata si è innestata la recessione legata alla pandemia che ci ha tolto nel 2020 nove punti. Come avete visto ieri dai dati Istat abbiamo recuperato 6,6 punti di PIL ma evidentemente non siamo ancora tornati al punto di partenza". Lo ha rilevato il ministro dell'economia, Daniele Franco, intervenendo alla presentazione del Libro Verde "La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita". "Dobbiamo far sì che, chiusa la fase pandemica, ci sia un tasso di crescita più elevato" ha aggiunto.

"In una situazione come questa il mercato dei capitali ha un ruolo fondamentale per allocare in modo efficiente le risorse finanziarie, avendo in mente la prospettiva più lunga delineata nel PNRR che prevede 190 miliardi di investimenti più altri 30 miliardi del fondo complementare. E' importante che a questi investimenti si associ una prosecuzione della ripresa degli investimenti privati".

Il Ministro ha anche sottolineato che per sviluppare un mercato finanziario che sostenga la crescita occorre intervenire sull'assetto regolamentare in Italia che non è sempre il più adeguato, abbiamo notevoli margini di miglioramento" e su una delle "priorità indicate nel Pnrr" quella legata "alla dimensione di efficienza ed efficacia del sistema giudiziario".

Un passaggio anche sulla questione del cambiamento climatico che - ha detto Franco - "impone una revisione molto profonda delle modalità di produrre, consumare e viaggiare, che rendono obsoleta una parte della dotazione del nostro capitale, come quella per produrre e consumare energia".



Ieri pomeriggio, intanto, si è tenuto un colloquio in videoconferenza fra il ministro Franco, e il ministro ucraino delle Finanze, Serhiy Marchenko.

Nel corso del colloquio, il ministro Franco - spiega il MEF - ha espresso la ferma condanna del Governo italiano per l'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. Il Governo italiano ha erogato 110 milioni di euro al Governo ucraino che, ha confermato il ministro ucraino Marchenko, verranno utilizzati per garantire il normale funzionamento dell'amministrazione pubblica ucraina.

Franco ha quindi ribadito l'impegno dell'Italia di rimanere al fianco dell'Ucraina in ambito europeo e internazionale.