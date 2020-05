PIL e Inflazione: quadro drammatico. E' allarme per crollo domanda e nuovi poveri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - (PIL: COLDIRETTI, CROLLO COLPISCE FAMIGLIE, UN MILIONE DI NUOVI POVERINel primo trimestre del 2010 il PIL italiano è crollato del 5,3% in termini congiunturali e del 5,4% in termini tendenziali, mai così male dal 1995, a causa della caduta della spesa delle famiglie. Lo ha annunciato l'Istat, indicando che anche l'inflazione a maggio è tornata negativa (-0,1%) per la prima volta da ottobre 2016 (quando la flessione dell'indice generale fu pari a -0,2%).Una quadro disastroso che paga il conto dell'epidemia di Covid-19 e delle misure di lockdown, mantenute fino ai primi di questo mese. Preoccupate le varie associazioni di categoria - commercio ed agricoltura - che si concentrano in particolare sul crollo della domanda interna."Il crollo della ricchezza prodotta dal Paese ha provocato lao conche hanno bisogno di aiuto addirittura per mangiare", avverte Coldiretti commentando i dati del PIL, parlando di "una fascia di nuovi indigenti che fa salire a 3,7 milioni il numero totale di persone che in Italia in questo momento hanno bisogno di auto per mangiare,: il 20% degli indigenti si trova in Campania, il 14% in Calabria e l'11% in Sicilia.E sull', l'associazione rappresentativa degli agricoltori mette il punto sulle: crescono i prezzi dei prodotti alimentari nel carrello, con aumenti del 2,6%, ma nei campi e nelle stalle è speculazione al ribasso con il taglio ai compensi pagati agli agricoltori e agli allevatori per molti prodotti, dalla carne al latte fino agli ortaggi."E' evidente - sottolinea Confcommercio commentando il dato dell'inflazione che ilcomplessiva da parte delle famiglie e delle imprese rappresenta un elemento chele dimensioni della deflazione""Questo fenomeno - agiunge - si andrebbe a sovrapporre a una, come certificato oggi dall'Istat con la revisione al ribasso del Pil nel primo trimestre, soprattutto per quanto riguarda la, della possibile crescita futura"."Nuovi ed eccezionali segnali drammatici investono, purtroppo, famiglie ed imprese", afferma Confesercenti, commentando il dato del PIL e quello anche peggiore dei. Un trend destinato a peggiorare nel 2° trimestre."Complessivamente, la crisi ci consegna un. La caduta del reddito per una quota importante di famiglie e l'incertezza sul futuro porteranno, dove è possibile, ai e la struttura dei consumi ne risentirà immediatamente sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo. La, soprattutto per quei comparti legati alla socialità e alla mobilità".Secondo l'associazione, "bisognerebbe fare in modo che le imprese e le famiglie siano messe in grado di operare a ritmi più sostenuti, con le certezze rispetto alle risorse effettivamente disponibili e con la possibilità di pianificare le proprie attività"."L'emergenza economica non può attendere per definizione, bisogna", conclude.