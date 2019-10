© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -il dato tendenziale di +0,3% non basta infatti a fare invertire la rotta". Questo il"La situazione della nostra economia – prosegue l'Associazione in una nota – si inserisce in un contesto globale di rallentamento, condiviso da tutte le maggiori aree dell'economia mondiale ed europee, a partire dalla Germania".Nel caso dell'Italia, Confesercenti rileva, tuttavia, una"ad ottobre – si legge nella nota – il tasso di inflazione si è fermato allo 0,3%, a testimoniare la situazione di sostanziale stop dei consumi interni".Un contesto difficile, nel quale, – secondo Confesercenti –La manovra si affida sostanzialmente alla lotta all'evasione fiscale, obiettivo ampiamente condivisibile, anche se contestiamo con forza il modo in cui si è deciso di attuarlo: a nostro parere si sta dando eccessiva enfasi ad alcuni temi bandiera, presentati come salvifici, come i pagamenti elettronici, in un contesto di sostanziale criminalizzazione dei piccoli imprenditori e dei lavoratori indipendenti che, lo ricordiamo, sono stati decimati dalla crisi. Ma l'emergenza di questo Paese è chiaramente tornare a crescere: l'unico modo per risolvere anche gli squilibri di bilancio".