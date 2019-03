© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Sulla base dei dati congiunturali, non soddisfacenti e ampiamente contraddittori,". È quanto affermanell'ultimo numero diNonostante un andamento complessivamente non favorevole, nel Rapporto si evidenzia "qualche elemento di vivacità sul fronte dei consumi, sintomo del tentativo delle famiglie di reagire ad una situazione di perdurante fragilità delle aspettative".– sottolinea Confcommercio –, dopo un quadrimestre negativo,registrando, al netto dei fattori stagionali, un. Ciò nonostante permane,rispetto al mese precedente, e in crescita nel confronto annuo (A segnare un peggioramento è stata, lache,mentre il sentiment delle imprese ha continuato a patire la debolezza del quadro economico, con un calo dello 0,8%. Solo laTenendo conto dell'andamento dei principali indicatori, debole ed incerto, lUn dato che porterebbe arispetto allo stesso mese del 2018. Ildovrebbe quindi registrare una, mentre ilA febbraioe aumentato dell'1% nel confronto con lo stesso mese del 2018. In termini di media mobile a tre mesi, dopo il recupero degli ultimi periodi, l'indicatore flette leggermente.La diminuzione registrata in termini congiunturali èVariazioni positive apprezzabili si sono registrate solo per ie per gliPer contro, la, al cui interno ha rallentato la componente relativa ai beni. In diminuzione anche lePer le altre voci di spesa, sostanziale stagnazione.è sintesi di un'evoluzione positiva sia della, sia della. Sulla tenuta di quest'ultima componente – si sottolinea nel Rapporto – ha influito l'andamento della domanda di beni inclusi nella mobilità e nelle comunicazioni. Andamenti positivi anche per gli. DecisamenteLa domanda per iè risultata stabile. Per contro, la domanda relativa aglie all'continua a segnalare unaSulla base delle dinamiche registrate dalle diverse variabili che concorrono alla formazione dei prezzi al consumo,Nel confronto con lo stesso mese del 2018 il tasso d'inflazione dovrebbe collocarsi all'1%, in modesta discesa rispetto a febbraio.