PIL, Confcommercio e Confesercenti preoccupatida stallo consumi

(Teleborsa) - Commenti preoccupati arrivano suipubblicati dall'ISTAT stamattina, che hanno evidenziato unadell'economia italiana. Un dato molto deludente che è stato commentato daattribuendolo allaha evidenziato come "l', a causa di un'assenza di spunti concreti per una ripresa solida a breve termine che impone di collocare la variazione del PIL tra il -0,1% e il +0,1%". "L'assenza d'inflazione - continua la nota - evidenzia la, unica leva che potrebbe ridare un minimo di slancio, ma lacostituisce ancora il principaleche, senza crescita non può svilupparsi adeguatamente". "In quest'ottica - conclude - è necessario che la prossimametta in campoin grado di favorire, almeno nel 2020, una crescita che si avvicini all'1%. Eventuali, comprese fantasiose ipotesi dirapidamente la già fragile situazione attuale.Idea simile per la Presidente di, che commenta: "Uno stop preoccupante, che conferma la stagnazione della nostra economia e, serve unper eliminare questo clima d'incertezza in cui sta tornando il paese". "Per raggiungere livelli di crescita - continua - c'è bisogno didato che l'Italia difficilmente supererà questa fase di stagnazione". "Visto il contesto - conclude De Luise - la prossimadeve segnare un: per contrastare il ciclo negativo e' necessaria una manovra puntata con decisione alla crescita, che metta. Occorre fare di più a partire dagli investimenti e dal credito, e perprevisti dalle clausole di salvaguardia: la strada da percorrere per restituire a famiglie ed imprese fiducia, il cui calo è il principale ostacolo alla ripartenza dell'economia".