(Teleborsa) -. Lo conferma il Presidente dell'Istat,in un'intervista a Formiche.net, in cui parla anche dell'annoso problema dell'invecchiamento della popolazione."Il primo trimestre è stato modestamente positivo e ha confermato l'interruzione di un trend negativo. Il secondo trimestre, che è ancora in corso, ha alcuni tratti positivi e altri meno", afferma il numero uno dell'Istituto statistico, precisando che la stima finale del secondo trimestre non sarà tale da far cadere laBlangiardo auspica anche un, con una valorizzazione delle specificità di cui l'Italia gode, dall'ambiente alla cultura. "Questo è il nostro petrolio", ha affermato.In relazione al, il Presidente dell'Istat afferma, aggiungendo che fra i principali problemi c'è quello legato ale quello legato allaSul tema, Blangiardo conferma che il numero di pensionati è destinato a crescere almeno sino al 2030 e, rispetto alla riforma pensionistica, afferma "o. Per il momento le stime mi dicono essere inferiori alle aspettative", E aggiunge ". Per il momento le stime mi dicono essere inferiori alle aspettative".