(Teleborsa) - "Potremmo ritornare alla crisi. I dati ci dicono che ci stiamo avviando ad una fase di decrescita che tutto è tranne che felice. Non so chi fa felice questa decrescita, noi no". A lanciare l'allarme è il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a commento dei numeri dell'Istat sull'andamento del Pil e della disoccupazione in Italia nel terzo trimestre dell'anno. "I posti di lavoro non si creano con l'assistenza", ha aggiunto.



LA FRENATA DELLA GERMANIA - "Con il Pil in calo e l'economia in frenata - avverte il numero uno di Viale dell'Astronomia - il pericolo di una nuova recessione per l'Italia è reale. Il rischio c'è, perché il rallentamento globale dell'economia, la frenata della Germania insieme ai dati dell'Italia ci obbligherebbe a mettere a punto una manovra economica non solo espansiva ma anche finalizzata alla crescita". © RIPRODUZIONE RISERVATA