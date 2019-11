© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, lo ha detto il Presidente del Consiglio,parlando dell'emendamento alla manovra che consentirebbe ai Comuni pignoramenti direttamente dal conto corrente per chi non paga le tasse locali, come lquella suiIn scia dell'annunciatasi stima che sianoancora non riscossi dagli enti locali - nella Legge di bilancio attualmente all'esame delle Camere, sarebbe stata inserita una norma che a partire dapermetterebbe ai Comuni, con undi bloccare la cifra sul conto correnteossia laIncalza"Se entrano nel tuo conto corrente per pignorare, secondo me slo stato di polizia fiscale".E proprio al leader del Carroccio ha risposto in serata il Viceministro all'Economiasu Facebook: "è una ". La Lega diffonde l'ennesimaperché deve distrarreche riguardano la