Dalle Puglia agli Emirati: la pietra di Apricena "sbarca" sulle scalinate di marmo del Qatar

La Pietra di Apricena è tipica del territorio del Gargano. Già apprezzata in tutto il mondo adesso è molto richiesta dagli Emiri arabi per le scalinate dei loro sontuosi palazzi. A fornirgliela è una pmi foggiana, Stilmarmo, che attraverso il supporto assicurativo di Sace Simest (il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del gruppo CDP), ha concluso due accordi per la fornitura di lastre e scalini di marmo in Qatar e Sharjah per un totale di 80.000 euro. Sace Simest si conferma un partner strategico per le pmi del Sud Italia che si affacciano o vogliono consolidare la loro presenza sui mercati internazionali

La pmi foggiana, proprietaria di una cava e di due stabilimenti, che complessivamente occupano un’area di circa 40mila mq, dispone di tutte le quattro macro-famiglie della Pietra di Apricena (Serpeggiante, Fiorito, Bronzetto e Biancone) e produce blocchi, lastre, marmette, lavorati e cut to size. Fondata nel 1990, l’azienda ha saputo affermarsi sui mercati esteri, portando avanti una strategia che coniuga tradizione e innovazione. Stilmarmo esporta, infatti, la maggior parte della sua produzione, partecipando a grandi progetti internazionali, come la realizzazione di alberghi, centri commerciali e residenze di lusso. Nel 2018, il Polo ha supportato la crescita estera di Stilmarmo anche con un finanziamento per la patrimonializzazione della società da 400.000 euro erogato da Simest e garantito da Sace.

Lo scorso anno, il Polo ha mobilitato 820 milioni di euro di risorse fra Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sostenendo l’export e l’internazionalizzazione di oltre 3800 imprese. In Puglia, in particolare, grazie al ruolo di catalizzatore dell’ufficio di Bari, Sace Simest ha affiancato più di 600 imprese del territorio mobilitando circa 250 milioni di euro di risorse, cifra seconda nell’area solo a quella campana.

