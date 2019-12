Pierrel Pharma festeggia 100 milioni di tubofiale Orabloc® in USA e Canada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Vendite record dinel mercato nordamericano. Pierrel festeggia con la propria controllata Pierrel Pharma S.r.l. il traguardo della vendita al dettaglio in USA e Canada di 100 milioni di tubofiale di®, anestetico per uso dentale a base di Articaina prodotto nello stabilimento di proprietà della Società sita a Capua (CE)., la più importante fiera del settore dentale, svoltasi a New York dal 29 novembre al 4 dicembre 2019 cui la Società partecipa dal 2012, rivelandosi una vera opportunità per confrontarsi con gli operatori del mercato, con i propri distributori e raccogliere nuove sfide."Siamo partiti nel 2012 con un solo distributore sul mercato nordamericano ed oggi possiamo contare su 62 distributori tra USA e Canada e 100 milioni di tubofiale vendute - ha dichiarato, Amministratore unico di Pierrel Pharma - . Siamo molto entusiasti di aver raggiunto un risultato così positivo nel principale mercato dentale al mondo e ci auguriamo di proseguire nel nostro percorso di crescita internazionale"."Possiamo confermare la direttrice di marcia dell'azienda dopo aver registrato un anno positivo avvalorato dal raggiungimento di vendite record nel mercato nordamericano, dove siamo presenti con una quota di mercato del 23% degli anestetici per uso dentale a base di Articaina. Per sostenere il processo di crescita aziendale, continuiamo ad investire in impianti e macchinari volti aper accogliere l'incremento dei volumi atteso dalle registrazioni in corso in oltre 30 paesi", aggiunge, Amministratore Delegato di Pierrel.Poco mosso il titolo Pierrel a Piazza Affari: +0,58%.