Pierrel, ottiene autorizzazione per Orabloc in Romania

(Teleborsa) - Pierrel Pharma, controllata di Pierrel, ha ottenuto in Romania l'autorizzazione alla commercializzazione per l'anestetico dentale di punta by Pierrel a base di Articaina, Orabloc.



Il Gruppo - si legge in una nota - ha una consolidata posizione commerciale negli USA Italia Europa Balcani, Russia, paesi CIS, oltre che in Albania, Sudan, Taiwan ed Indonesia.



Inoltre, Pierrel attualmente ha in corso oltre 3 0 nuove registrazioni del proprio anestetico Orabloc commercializza oltre 32 referenze prodotto in 19 diversi Paesi ed è in procinto di aggiungere ulteriori 27 referenze in altrettanti nuovi Paesi nei quali sono in corso le procedure autorizzative.