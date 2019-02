Pierrel, Orabloc sbarca in Azerbaijan e Giordania

(Teleborsa) - Orabloc, il prodotto di punta di Pierrel Pharma, società interamente controllata da Pierrel, persegue positivamente la strategia di distribuzione globale lungo le traiettorie ad Est del Continente europeo.



Pierrel Pharma potrà distribuire e vendere il suo anestetico dentale di punta in Azerbaijan e in Giordania grazie alle recenti autorizzazioni. In particolare, nel regno giordano è stato assegnato ad Orabloc la status di "new drug" sulla scorta di quanto già in essere in USA. © RIPRODUZIONE RISERVATA