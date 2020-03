Pierrel, Orabloc raddoppia le vendite

(Teleborsa) - Pierrel Pharma controllata di Pierrel ha ottenuto un ulteriore importante risultato grazie all'evoluzione commerciale del prodotto Orabloc (Articaina) a marchio Pierrel in USA dal 2016 al 2019.



Lo scorso anno, a fronte di una crescita del 3% del mercato USA degli anestetici rispetto all'anno precedente, Orabloc ha registrato un +14%, diventando l'anestetico dentale a base di Articaina che è più cresciuto sia in valore sia in unità tra tutti gli anestetici commercializzati in USA. La quota di mercato raggiunta è ormai pari al 23%, con un raddoppio delle vendite del 114% negli ultimi 4

anni (2016-2019).