Pierrel in Indonesia, arriva ok a commercio Orabloc

(Teleborsa) - Pierrel Pharma ha ricevuto l'autorizzazione alla commercializzazione per l'Articaina Pierrel (Orabloc®) in Indonesia, a distanza di soli dodici mesi dall'avvio del processo registrativo dell'anestetico dentale di punta by Pierrel e della fornitura di Lidocaina (anestetico dentale) destinato a tutti gli ospedali pubblici del Paese."La registrazione del nostro prodotto Orabloc® in Indonesia - afferma- rappresenta unvolta all'incremento dei margini attraverso lo sviluppo commerciale del nostro prodotto in mercati, come quello indonesiano, caratterizzati da un livello competitivo meno serrato ed un potenziale di crescita, in termini di volumi, significativo".L'Indonesia si aggiunge agli altri grandi Paesi come USA e Canada, Russia ed agli altri sette Paesi Europei, ai cinque Paesi EMA (European Medicine Agency), al Sudan, all'Azerbaigian ed a Taiwan nel Far East, in cui Pierrel già commercializza i propri prodotti ed ai quali si aggiungeranno gli ulteriori 23 Paesi in cui la Società è attualmente impegnata nel processo di registrazione del proprio anestetico Orabloc.La Società commercializza attualmente oltre 32 referenze prodotto in 17 diversi paesi ed è in procinto di aggiungere ulteriori 30 referenze nei nuovi paesi nei quali sono in corso le procedure autorizzative.