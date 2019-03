Pierrel, il 18 aprile l'Assemblea di bilancio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'Assemblea degli Azionisti di Pierrel per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 si terrà il giornoalle ore 10:00, in unica convocazione.La società che opera nel settore farmaceutico ha chiuso il periodo con. L'EBITDA è positivo per 3,3 milioni, in aumento di circa il 57% rispetto al 31 dicembre 2017 mentre l'EBIT è positivo per 2,3 milioni, comprensivo di circa 1 milione per ammortamenti, con un miglioramento più che significativo rispetto al 31 dicembre 2017, quando era positivo per circa 1 milione., registrando un'inversione di tendenza rispetto alla perdita registrata al 31 dicembre 2017 per un ammontare pari a 2,5 milioni di euro., in miglioramento di circa il 68% rispetto al 31 dicembre 2017.Il 20 marzo scorso, inoltre, Pierrel ha varato il nuovo piano industriale 2019-2021, che conferma i target previsti per il 2019, accresce le stime per il 2020 ed anticipa i nuovi obiettivi al 2021, puntando sulla crescita del business a livello internazionale.