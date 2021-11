Pierrel, autorizzazione per commercio anestetico in Bosnia-Herzegovina

Martedì 23 Novembre 2021, 13:45







(Teleborsa) - Pierrel, provider globale dell'industria farmaceutica quotato su Euronext Milan, ha reso noto che la propria controllata Pierrel Pharma ha ottenuto l'autorizzazione alla commercializzazione in Bosnia-Herzegovina per l'anestetico dentale di punta by Pierrel a base di Articaina, Orabloc®.



Buona la performance in Borsa di Pierrel, che si attesta a 0,226 con un aumento dell'1,80%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,2297 e successiva a 0,2387. Supporto a 0,2207.