Pierrel approva il nuovo Piano 2019-2021 che rivede al rialzo target 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Pierrel ha varato il nuovo piano industriale 2019-2021, che conferma i target previsto per il 2019, accresce le stime per il 2020 ed anticipa i nuovi obiettivi al 2021, puntando sulla crescita del business a livello internazionale.di ricavi lordi consolidati per circa 22,4 milioni, in linea con quanto precedentemente indicato, ed EBITDA consolidato positivo per circa 3,7 milioni.dovrebbero poi registrate una, rivisto al rialzo rispetto al precedente target di 23 milioni, ePer l'si stima, in netto miglioramento rispetto ai 3,4 milioni precedentemente stimati, e"La rivisitazione del Piano Industriale rappresenta la naturale conseguenza di tutte le attività, poste in essere e completate nell'ultimo biennio, propedeutiche a supportare il significativo sviluppo del nostro core business sui mercati internazionali", commenta, Ad. del Gruppo, aggiungendo "attraverso la registrazione dei nostri prodotti, attualmente in corso in oltre 20 Paesi, la registrazione di nuove specialità farmaceutiche e la realizzazione del deliberato programma di investimenti, già in corso, che, tra l'altro, ha ad oggetto l'implementazione di una seconda linea di riempimento delle tubofiale destinata a raddoppiare l'attuale capacità produttiva".