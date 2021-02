© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Pierrel tramite la propria controllata Pierrel Pharma annuncia la commercializzazione di Orabloc Needlestick Safety System negli Stati Uniti, tramite Patterson Dental, Società USA che fornisce una gamma completa di forniture dentali, attrezzature, software, tecnologie digitali e servizi a dentisti e laboratori odontotecnici.Esso consiste in un dispositivo di protezione che copre l'estremità degli aghi dopo l'uso, in modo da ridurre al minimo il rischio di punture accidentalmente infette durante il re-incappucciamento dell'ago e/o la sua conservazione temporanea oppure durante lo smaltimento negli appositi contenitori. Il dispositivo - spiega una nota - è precaricato con 100 capsule che possono essere utilizzate con tutte le lunghezze e le tipologie di aghi, anche non dentali e può essere agevolmente utilizzato con aghi piegati o ad angolo.Il sistema di sicurezza per aghi Orabloc si unisce all'anestetico dentale iniettabile Orabloc, commercializzato negli Stati Uniti dal 2011, e ridefinisce il protocollo di sicurezza della gestione degli aghi usati; Orabloc Needlestick Safety System è progettato per soddisfare i requisiti internazionali che richiedono il re-incappucciamento dell'ago utilizzando una sola mano ed è provvisto di un fondo in silicone antiscivolo per garantire stabilità su qualsiasi superficie pur consentendo la portabilità.Il prodotto sarà commercializzato entro l'anno anche in Europa.