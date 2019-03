Pierrel aggiunge l'Indonesia allo scacchiere della sua strategia commerciale

(Teleborsa) - L'Indonesia si aggiunge agli altri grandi Paesi come USA e Canada, Russia ed agli altri sette Paesi Europei, ai cinque Paesi Emea ed a Taiwan nel Far East, in cui Pierrel già commercializza i propri prodotti ed ai quali si aggiungeranno gli ulteriori 20 Paesi in cui la Società è attualmente impegnata nel processo di registrazione del proprio anestetico Orabloc.



Pierrel Pharma - società interamente controllata da Pierrel - ha aggiunto l'Indonesia sullo scacchiere della sua strategia commerciale attraverso sia la fornitura di Lidocaina (anestetico dentale) - destinato a tutti gli ospedali pubblici del Paese - che l'avvio del processo registrativo per Orabloc (Articaina speciale), l'anestetico dentale di punta by Pierrel. © RIPRODUZIONE RISERVATA