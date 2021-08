Pichetto Fratin: fisco equo per cambiare Paese

1 Minuto di Lettura

Lunedì 23 Agosto 2021, 15:15







(Teleborsa) - "Cambiare il Paese significa anche intervenire su un sistema fiscale equo a livello nazionale. A forza di fare pezzettini non si va da nessuna parte". Lo ha detto il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo ad un convegno in occasione del Meeting di Rimini.



"O si ha il coraggio di pensare ad un sistema fiscale a 5 anni che poi duri per 25-30 anni o, altrimenti, non risolviamo nulla", ha aggiunto.



Per Pichetto Fratin, impercorribile anche la strada che porta ad "una tassazione che tassa solo una piccola percentuale oltre una certa percentuale di utile".