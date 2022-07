Piccoli passi per Piazza Affari, mentre Eurolandia festeggia

(Teleborsa) - Marginale aumento della Borsa di Milano, mentre il resto dell'Europa è all'insegna del toro. Sul fronte macroeconomico, gli ordini industriali tedeschi sono aumentati a maggio (battendo le aspettative e invertendo la tendenza dopo tre mesi consecutivi in calo), mentre sono arrivati segnali contrastanti dalla produzione industriale in Spagna nel mese di maggio. Leggero aumento per il commercio al dettaglio dell'Eurozona a maggio.

Sale la borsa di Londra, nonostante le turbolenze del governo Boris Johnson. Ieri si sono dimessi il ministro dell'Economia e delle Finanze del Regno Unito, Rishi Sunak, e il ministro della Salute, Sajid Javid, mentre stamattina sono arrivate le dimissioni di altri ministri di minore importanza. L'accusa rivolta al primo ministro è quella di non agire nell'interesse nazionale e di non mostrare integrità nella gestione di questioni spinose.

Per quanto riguarda le nuove quotazioni, sale nel primo giorno a Piazza Affari Solid World Group, il principale 3D Digital System Integrator italiano nel settore dell'innovazione digitale 3D; G.M. Leather, azienda vicentina attiva nel settore della lavorazione e della commercializzazione delle pelli, ha presentato la domanda di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan.



Scambi in ribasso per l'Euro / Dollaro USA, che accusa una flessione dello 0,75%. L'Oro è sostanzialmente stabile su 1.761,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,65%.



Invariato lo spread, che si posiziona a +198 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,14%.



Tra gli indici di Eurolandia Francoforte avanza dell'1,31%, in evidenza Londra, che mostra un forte incremento dell'1,67%, e svetta Parigi che segna un importante progresso dell'1,52%.



Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,63%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,68%, portandosi a 22.836 punti. In rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+1,17%); sulla stessa tendenza, sale il FTSE Italia Star (+1,17%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, vola Saipem, con una marcata risalita dell'8,03%.



Brilla STMicroelectronics, con un forte incremento (+3,52%).



Ottima performance per Campari, che registra un progresso del 2,61%.



Exploit di Moncler, che mostra un rialzo del 2,04%.



Le peggiori performance, invece, si registrano su Banco BPM, che ottiene -2,62%.



BPER scende dell'1,01%.



Pensosa Unicredit, con un calo frazionale dello 0,79%.



Tentenna DiaSorin, con un modesto ribasso dello 0,76%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Reply (+4,67%), Sesa (+4,08%), B.F (+3,45%) e Tinexta (+3,06%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banca MPS, che prosegue le contrattazioni a -3,96%.



Sessione nera per Maire Tecnimont, che lascia sul tappeto una perdita del 3,63%.



In perdita Carel Industries, che scende del 2,60%.



Calo deciso per Illimity Bank, che segna un -1,6%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti:



Mercoledì 06/07/2022

08:00 Germania: Ordini industria, mensile (atteso -0,6%; preced. -1,8%)

11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,4%; preced. -1,4%)

11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, annuale (atteso -0,4%; preced. 4%)

15:45 USA: PMI composito (preced. 53,6 punti)

15:45 USA: PMI servizi (preced. 53,4 punti).