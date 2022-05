Piazza Affari, volano i titoli delle rinnovabili dopo Decreto energia

(Teleborsa) - Il Decreto Energia e Investimenti, approvato ieri sera dal Consiglio dei Ministri, mette le ali alle società di Piazza Affari che si occupano dello sviluppo di progetti di energia rinnovabile. Al capitolo "produzione di energia e semplificazioni", il provvedimento prevede infatti che si individuino "ulteriori aree idonee ai fini dell'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili" e che vengano "ulteriormente semplificati i procedimenti relativi alla realizzazione degli impianti". Previste anche misure per potenziare la produzione di energia rinnovabile per il settore agricolo e per semplificare i procedimenti di autorizzazione per ammodernare le linee elettriche esistenti. Restano ancora da definire l'ampiezza e l'effettività delle modifiche alle procedure autorizzative, ma gli investitori vedono il Decreto come una spinta alla performance delle società del settore.

La migliore dell'indice FTSE Italia Growth è Agatos, holding del gruppo specializzato nella progettazione e realizzazione chiavi in mano di impianti di biometano, fotovoltaici e per l'efficientamento energetico. Il titolo ha battuto come ultimo prezzo 1,325, pari a un aumento di oltre il 16%, ed è sospeso al rialzo in asta di volatilità.

Alle sue spalle si piazza Altea Green Power, che continua il rally iniziato negli scorsi giorni, mostrando un rialzo dell'11%. La società è sbarcata sull'ex AIM a inizio febbraio e si occupa di progettazione e installazione di impianti a energia rinnovabile, oltre ad offrirsi come "integratore di servizi" per soggetti che intendono realizzare e gestire una vasta gamma di tipologie impiantistiche nei settori del fotovoltaico, eolico, cogenerazione, biomasse e dell'efficienza energetica.

Svetta anche Ecosuntek (+6%), gruppo attivo nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas. Prepotente rialzo di circa il 5% anche per Comal, società attiva nel settore dell'impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, specializzata nella realizzazione di impianti fotovoltaici di grande potenza con formula EPCM e O&M, e per Renergetica, operante nello sviluppo di progetti da fonti rinnovabili sul mercato internazionale, titolare di un proprio portafoglio impianti e attiva nella vendita di servizi di asset management oltre che nell'innovativo mercato dello smart-grid.

Rimane più indietro, sebbene comunque in territorio positivo, ESI. La società è attiva nel mercato delle energie rinnovabili, dove opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator in Italia ed all'estero. Difficilmente commentabili le performance di Falck Renewables, con il titolo sotto OPA.