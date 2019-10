Piazza Affari tonica in un'Europa più cauta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Leproseguono le contrattazioniin attesa di sviluppi positivi della Brexit., mentre mentregrazie all'andamento tonico di banche e auto. A supporto le immatricolazioni europee e la puntuale approvazione della Manovra in Italia.Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,103. Scende molto lo spread, raggiungendo +129 punti base, con un deciso calo di 7 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona allo 0,88%.va segnalata Francoforte, che registra una plusvalenza dello 0,25%, mentre Londra è stabile (-0,07%) assieme a Parigi (-0,09%.)., con il FTSE MIB che avanza a 22.459 punti. Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti bancario (+1,59%), chimico (+1,24%) e automotive (+1,02%).Tra lea grande capitalizzazione, exploit di Banco BPM, che mostra un rialzo del 2,87%, accompagnato da BPER (+2,08%) e UBI Banca (+1,79%). Ben impostata Nexi, che mostra un incremento dell'1,78%.Ben impostata FCA (+1,44%) dopo i dati sulle vendite in UE. Fuori del paniere principale da segnalare anche Piaggio (+2,95%) grazie al Buy di UBI banca.Le più forti vendite si registrano su Snam, che prosegue le contrattazioni a -0,99%, risultando fra i pegiori di oggi assieme ad altre utilities come A2A ed Hera.