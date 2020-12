© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari.L'Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,26%. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,73%), raggiunge 48,35 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +108 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,53%.ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata Londra, che resta incollata sui livelli della vigilia, e nulla di fatto per Parigi, che passa di mano sulla parità.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,33% a 22.332 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che si porta a 24.307 punti.Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (+0,06%); poco sopra la parità il FTSE Italia Star (+0,36%).In luce sul listino milanese i comparti tecnologia (+1,21%), sanitario (+1,21%) e automotive (+0,54%).Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti materie prime (-1,42%) e immobiliare (-0,54%).Tra idi Milano, in evidenza Saipem (+2,21%), Recordati (+1,49%), STMicroelectronics (+1,19%) e DiaSorin (+1,07%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Atlantia, che continua la seduta con -1,22%.Deludente Pirelli, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i, Sesa (+2,15%), Tinexta (+2,14%), Falck Renewables (+1,72%) e Fincantieri (+1,47%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Carel Industries, che continua la seduta con -2,12%.Sotto pressione Cerved Group, con un forte ribasso dell'1,25%.Soffre Enav, che evidenzia una perdita dell'1,15%.Preda dei venditori Datalogic, con un decremento dell'1,10%.Tra lepiù importanti:09:00: Prezzi consumo, annuale (preced. -0,8%)09:00: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,2%)15:45: PMI Chicago (atteso 57 punti; preced. 58,2 punti)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 0,2%; preced. -1,1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -2,58 Mln barili; preced. -562K barili).