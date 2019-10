Piazza Affari tonica in un'Europa cauta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. La cautela prevale tra gli investitori in attesa del dato sull'occupazione statunitense e dell. Ieri è arrivata un'altra indicazione negativa dall'economia USA con l'ISM non manifatturiero ai minimi da tre anni.Sul mercato dei cambi, sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,097. Lieve aumento per l'oro, che mostra un rialzo dello 0,24%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,67%.Invariato lo spread, che si posiziona a +139 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,79%.Francoforte riparte con un +0,08% dopo essere rimasta chiusa la vigilia per festività. Piccoli passi in avanti per Londra, che segna un incremento marginale dello 0,37%. Bene Parigi, che sale di un frazionale +0,25%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,26%.Buona la performance a Milano dei comparti tecnologia (+1,89%), alimentare (+1,03%) e sanitario (+0,69%).Nel listino, i settori materie prime (-1,19%), chimico (-0,59%) e costruzioni (-0,52%) sono tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza Diasorin (+2,31%), STMicroelectronics (+2,14%), Campari (+1,04%) e Ferrari (+1,04%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banco BPM, che prosegue le contrattazioni a -1,73% su prese di profitto dopo la recente corsa innescata da ipotesi di aggregazione con UBI.Pirelli scende dell'1,65%.Calo deciso per Tenaris, che segna un -1,23%.Al Top tra le azioni italiane a, Banca MPS (+3,07%) sostenuta da indiscrezioni stampa su ipotesi dismissione NPL per 10 miliardi.Bene inoltre Tamburi (+2,10%), Banca Mediolanum (+1,91%) e doValue (+1,56%).Giù, invece, Brunello Cucinelli, che prosegue le contrattazioni a -1,88%. Soffre Ivs Group, che evidenzia una perdita dell'1,60%.Preda dei venditori SOL, con un decremento dell'1,11%.