Piazza Affari tonica in un'Europa cauta

(Teleborsa) -. Brilla la, che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa mentre le altre borse archiviano la giornata all'insegna della cautela. A frenare gli acquisti, le ripercussioni sul settore bancario dovute alla pessima trimestrale di DeutscheBank e la notizia della ripresa dei negoziati commerciali tra Usa e Cina.Sostanzialmente stabile lo S&P-500 sulla piazza americana, che segna una variazione percentuale pari a +0,03%.Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,114. Lieve aumento per l'oro, che mostra un rialzo dello 0,46%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 56,92 dollari per barile.In discesa lo spread, che retrocede a quota +189 punti base, con un decremento di 6 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,50%.performance modesta per Francoforte, che mostra un moderato rialzo dello 0,26%, preda dei venditori Londra, con un decremento dello 0,73%, e piccola perdita per Parigi, che scambia con un -0,22%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,57% a 22.080 punti, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 24.011 punti. Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,46%); sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star (+0,1%).A Piazza Affari risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,99 miliardi di euro, con un incremento di ben 442,7 milioni di euro, pari al 28,59% rispetto ai precedenti 1,55 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,51 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,6 miliardi di azioni.A fronte dei 218 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 108 azioni. In lettera invece 98 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 12 stocks.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti tecnologia (+3,09%), materie prime (+2,95%) e viaggi e intrattenimento (+1,14%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto immobiliare, che ha riportato una flessione di -0,90%.di Milano, troviamo STMicroelectronics (+3,53%), Tenaris (+2,99%), Exor (+2,37%) e Saipem (+2,30%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su BPER, che ha chiuso a -2,54%.Si concentrano le vendite su UBI Banca, che soffre un calo dell'1,82%.Tentenna Amplifon, che cede lo 0,94%.Sostanzialmente debole Italgas, che registra una flessione dello 0,83%.Tra i, Salini Impregilo (+4,75%), Cementir (+3,11%), Sesa (+2,38%) e De' Longhi (+2,18%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Credito Valtellinese, che ha terminato le contrattazioni a -3,88%.In caduta libera Banca MPS, che affonda del 3,64%.Pesante Maire Tecnimont, che segna una discesa di ben -3,12 punti percentuali.Seduta drammatica per Mondadori, che crolla del 2,94%.