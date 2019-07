Piazza Affari tonica in un'Europa cauta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si muovono all'insegna dellale principali borse europee, mentre si distingue la performance positiva mostrata da Piazza Affari, sostenuta dalle banche protagoniste anche oggi grazie allo spread BTP/Bund ai nuovi minimi.Più cauto il sentiment nel Vecchio Continente, con gli investitori in attesa delleche potrebbe tagliare i tassi di interesse USA, già a fine mese. Oggi i mercati di Eurolandia saranno prive del faro diSul mercato Forex, sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,129. Seduta in frazionale ribasso per l'oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,37%.(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 56,79 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +203 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,64%.senza slancio Francoforte, che negozia con un +0,07%. Londra è poco mossa -0,03% così come Parigi -0,07%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 22.012 punti.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori bancario (+2,84%), costruzioni (+0,93%) e materie prime (+0,77%). Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti alimentare (-1,85%), sanitario (-0,90%) e utility (-0,44%).Tra lea grande capitalizzazione, troviamo le banche, come: Unicredit (+4,18%), UBI Banca (+3,92%), Banco BPM (+2,92%) e Intesa Sanpaolo (+2,74%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Campari, che ottiene -1,83%.In rosso Leonardo, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,56%.Tra i, Banca MPS (+5,63%), Technogym (+4,24%), Credem (+3,79%) e Credito Valtellinese (+3,49%).Dal lato dei ribassi, Tinexta -1,11%, Ascopiave -1,01% e Inwit -0,90%.