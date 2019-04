Piazza Affari tonica in un'Europa cauta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Prosegue all'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, con l'attenzione degli investitori concentrata sulla, in calendario questa settimana, da cui potranno emergere indicazioni sull'andamento della politica monetaria statunitense.Si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari sostenute dalle banche grazie a Standard and Poor's che ha confermato il rating sull'Italia.Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,116. Sessione debole per l'oro, che scambia con un calo dello 0,31%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 62,89 dollari per barile.Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,51% a quota +256 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,55%.poco mosso Francoforte, che mostra un +0,09%. Sostanzialmente invariato Londra, +0,08%, così come Parigi (+0,18%)., con il FTSE MIB, che avanza a 21.812 punti.bancario (+1,93%), immobiliare (+1,43%) e chimico (+1,31%) in buona luce sul listino milanese. Nel listino, i settori petrolio (-0,60%), utility (-0,51%) e alimentare (-0,48%) sono tra i più venduti.Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza Banco BPM, che mostra un forte incremento del 2,77%. Svetta UBI Banca che segna un importante progresso del 2,33%. Vola Intesa Sanpaolo, con una marcata risalita del 2,23%. Brilla Unicredit, con un forte incremento (+2,07%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Juventus, che continua la seduta con -1,03%.Deboli gli energetici, come ENI, che registra una flessione dello 0,76%. Si muove sotto la parità Terna, evidenziando un decremento dello 0,67%. Contrazione moderata per Enel, che soffre un calo dello 0,61%.del FTSE MidCap, Fincantieri (+2,90%), Banca MPS (+2,44%), Salini Impregilo (+2,21%) e Aeroporto di Bologna (+2,06%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca Ifis, che ottiene -2,34% nel giorno dello stacco del dividendo.