Piazza Affari tonica in avvio. Borse concentrate su meeting FOMC

Lunedì 1 Novembre 2021, 09:45

(Teleborsa) - Le Borse europee avviano il mese di novembre all'insegna dell'ottimismo, sebbene vi sia un po' di incertezza nella settimana dominata dal meeting del FOMC, il comitato di politica monetaria della Federal Reserve.

Accolti positivamente i risultati del vertice del G20 a Roma, che gettano buone basi per la Cop26, la conferenza mondiale sul clima che ha preso il via a Glasgow.

La Borsa milanese fa anche meglio dei principali listini europei, pur in una seduta festiva, per la commemorazione di Ognissanti. Frattanto, i mercati asiatici hanno chiuso in terreno positivo, con Tokyo in testa grazie ad un risultato delle elezioni migliore delle aspettative.



L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.782,3 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,39%.



In deciso ribasso lo spread, che si posiziona a +126 punti base, con un forte calo di 8 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona all'1,12%.



Nello scenario borsistico europeo sostenuta Francoforte, con un discreto guadagno dello 0,71%, bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,37%, e buoni spunti su Parigi, che mostra un ampio vantaggio dello 0,81%. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,11% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share guadagna l'1,11%.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ben impostata STMicroelectronics, che mostra un incremento dell'1,93%.



Tonica Azimut che evidenzia un bel vantaggio dell'1,61%.



In luce Interpump, con un ampio progresso dell'1,57%.



Andamento positivo per A2A, che avanza di un discreto +1,46%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Biesse (+4,86%), Mediaset (+2,47%), El.En (+2,43%) e Autogrill (+2,42%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Piaggio, che perde l'1,72%.



Discesa modesta per Cattolica Assicurazioni, che cede un piccolo -0,76%.