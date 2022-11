Piazza Affari tonica con l'energia. Più caute le altre Borse

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa, dovein attesa di avere qualche indicazione in più sulle prossime mosse di politica monetaria dalle. A deprimere i mercati anche la riacutizzazione deiLeggera crescita dell'Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,027. Lieve aumento per l'oro, che mostra un rialzo dello 0,60%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,35%.Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +192 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,92%.piccolo passo in avanti per Francoforte, che mostra un piccolo progresso dello 0,13%, bene Londra, che cresce di un +0,64%, e Parigi è stabile, riportando un moderato +0,02%.Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,60%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 26.458 punti. In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,23%); sulla parità il FTSE Italia Star (-0,14%).Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per Tenaris, che registra un progresso del 4,64%.In luce ENI, con un ampio progresso del 3,59%.Andamento positivo per Telecom Italia, che avanza di un discreto +1,77%.Performance positiva per Enel (+1,4%), che ritraccia dai massimi di inizio giornata raggiunti sulla pubblicazione del PianoI più forti ribassi, invece, si segnala Amplifon, che continua la seduta con -1,68%.Deludente Moncler, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca Inwit, che mostra un piccolo decremento dell'1,12%.Discesa modesta per Ferrari, che cede un piccolo -1,05%.di Milano, El.En (+4,74%), Fincantieri (+3,20%), Saras (+2,56%) e Mondadori (+1,66%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Tinexta, che ottiene -2,03%.Pensosa Ferragamo, con un calo frazionale dell'1,09%.Tentenna Maire Tecnimont, con un modesto ribasso dell'1,03%.Giornata fiacca per Bff Bank, che segna un calo dell'1,01%.