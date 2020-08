Piazza Affari tira il freno assieme alle altre Borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che proseguono gli scambi in rosso, con volumi piuttosto bassi ed un clima pre-festivo. Resta al centro l'incertezza in vista dello stop del Feragosto.L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,181. In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +145 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,02%.in rosso Francoforte, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,17%, sensibili perdite per Londra, in calo del 2,09%, e in apnea Parigi, che arretra dell'1,96%. A picco Piazza Affari, con il FTSE MIB che accusa un ribasso dell'1,79%.Affondano o perdono terrenoFra i più forti ribassi si segnala Leonardo, che continua la seduta con -3,19%.Giù Banco BPM, che mostra una caduta del 3,06% dopo una serie di giornate ampiamente positive.Prestazione negativa per Saipem, che scende del 3,01%.Lettera su BPER, che registra un importante calo del 2,78%.Da sola nella, Guala Closures si posiziona su un buon +0,61%.I più forti ribassi, invece, si verificano su FILA, che continua la seduta con -3,49%.Affonda Ferragamo, con un ribasso del 3,43%.Crolla Acea, con una flessione del 3,40%.Vendite a piene mani su Banca MPS, che soffre un decremento del 3,18%.