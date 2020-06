Piazza Affari tiene meglio del resto d'Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, mentre gli, frenati dalle preoccupazioni di una nuova pandemia. Intanto, ilha confermato i anni prodotti dalla prima ondata.Seduta in frazionale ribasso per l'Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,36%. Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,27% a quota +181 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,39%.piatta Francoforte, che tiene la parità, senza spunti Londra, che non evidenzia significative variazioni, sottotono Parigi che mostra una limatura dello 0,32%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,40%.Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su CNH Industrial, che vanta un incremento del 2,84%.Effervescente BPER, con un progresso del 2,79%.Incandescente Unipol, che vanta un incisivo incremento del 2,55%.In primo piano Ferragamo, che mostra un forte aumento del 2,55%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Recordati, che prosegue le contrattazioni a -1,61%.Vendite su Amplifon, che registra un ribasso dell'1,19%.Seduta negativa per Tenaris, che mostra una perdita dell'1,15%.Sotto pressione Campari, che accusa un calo dell'1,13%.Tra i, doValue (+4,21%), Banca Popolare di Sondrio (+3,94%), Guala Closures (+3,29%) e Sesa (+2,62%).Fra i peggiori Juventus, che prosegue le contrattazioni a -3,97%.Scivola Mutuionline, con un netto svantaggio dell'1,76%.In rosso Banca Ifis, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,39%.Spicca la prestazione negativa di Danieli, che scende dell'1,38%.