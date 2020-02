Piazza Affari tiene grazie alle banche. Borse UE scontano anche ZEW pessimo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -mentre le altre borse del Continente scontano le preoccupazioni per il, incorporate anche dallsul sentiment dell'economia che è crollato a febbraio. A deprimere i mercati contribuisce ancheViaggia in controtrendper effetto dellegenerato dall'Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,082. Avanza di poco lo spread, che si porta a +132 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,90%.dimessa Francoforte, con un ribasso dello 0,67%, calo deciso per Londra, che segna un -0,72%, giornata fiacca per Parigi, che segna un calo dello 0,45%., con il FTSE MIB che sale dello 0,40% a 25.222 punti. Fra i migliori coimparti quello bancario (+2,01%), sanitario (+0,97%) e utility (+0,82%). I peggiori sono i titoli della tecnologia (-1,31%).di Milano, troviamo UBI Banca (+21,77%), che si allinea al prezzo di offerta, ma anche altre banche come Banco BPM (+7,09%), Mediobanca (+1,89%) e Intesa Sanpaolo (+1,73%). Resta in disparte solo BPER, che continua la seduta con -7,69%, poiché ha annunciato unper finanziare lo'acquisizione delle filiali UBI.Male anche Prysmian, con un ribasso del 2,22%.Sotto pressione CNH Industrial, con un forte ribasso dell'1,96%.Soffre Pirelli, che evidenzia una perdita dell'1,86%.di Milano, fanno bene alcune banche che vengono ritenute papabili per altre aggregazioni, come la Banca Popolare di Sondrio (+6,65%), Credem (+3,85%), Banca MPS (+3,39%).