Piazza Affari svetta in Europa

(Teleborsa) -, che mostrano buoni guadagni, mentre il mercato USA segna un andamento in rosso.L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,138. L'Oro mantiene la posizione su 1.231,9 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 63,11 dollari per barile, con un calo dello 0,91%.Torna a scendere lo spread, attestandosi a 288 punti base, con un calo di 9 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,32%.seduta senza slancio per Francoforte, che riflette un moderato aumento dello 0,46%, tentenna Londra, con un modesto ribasso dello 0,26%, piccolo passo in avanti per Parigi, che mostra un progresso dello 0,42%.Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,87 miliardi di euro, in calo del 25,25%, rispetto ai 2,5 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 221.265, rispetto ai 267.710 precedenti.Su 222 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 57 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 150. Invariate le rimanenti 15 azioni.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori bancario (+2,20%), viaggi e intrattenimento (+2,11%) e servizi finanziari (+1,86%). Il settore alimentare, con il suo -0,46%, si attesta come peggiore del mercato.Tra lea grande capitalizzazione, exploit di Moncler, che mostra un rialzo del 5,19%.Su di giri Fineco (+4,37%).Acquisti a piene mani su Banca Generali, che vanta un incremento del 4,32%.Effervescente Fiat Chrysler, con un progresso del 4,10%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Saipem, che ha terminato le contrattazioni con un -1,43%.Prestazione negativa per Luxottica, che scende dell'1,28%.Giornata fiacca per Ferrari, che segna un calo dello 1,00%.Piccola perdita per Pirelli, che scambia con un -0,96%.Al Top tra le azioni italiane a, Juventus (+7,82%), Biesse (+6,90%), Banca Ifis (+5,56%) e Carel Industries (+5,31%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Piaggio -1,92%. Tentenna Enav, che cede lo 1,00%. Sostanzialmente debole FILA, che registra una flessione dello 0,76%. Si muove sotto la parità Beni Stabili, evidenziando un decremento dello 0,67%.