Piazza Affari sotto pressione aspettando S&P. Incerto resto d'Europa

(Teleborsa) -, in attesa dei dati sul PIL americano del 1° trimestre, che saranno pubblicati nel pomeriggio., che sconta anche la possibilità di un taglio del rating da parte di, che staserà scioglierà la riserva ed annuncerà le sue valutazioni sul merito di credito italiano.Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,114 benché il biglietto verde si sia apprezzato ai massimi da due anni e mezzo contro un basket delle maggiori valute.Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 64,63 dollari per barile.Sulla parità lo spread, che rimane a quota +269 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,67%.senza slancio Francoforte, che negozia con un -0,07%, giornata debole per Londra, che segna un calo dello 0,39%, mentre Parigi è più stabile, riportando un -0,07%., con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,56%.Tra idi Milano, in evidenza Telecom Italia (+1,15%) e Amplifon (+0,66%).In rosso Saipem, che cede il 3,89%. Lettera anche su Tenaris, che registra un importante calo del 3,06%.Calo deciso per Moncler, che segna un -1,22%.Sotto pressione Unicredit, con un forte ribasso dell'1,19%.