Piazza Affari si muove in territorio positivo, in sintonia con l'Europa

(Teleborsa) - Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee. Sul FTSE MIB spicca Moncler, dopo che Berenberg ha alzato il target price, che porta al rialzo anche gli altri titoli del lusso. Ben impostate le banche, con tutto il settore europeo in crescita grazie agli ottimi risultati di UBS, che ha registrato il miglior risultato annuale dalla crisi finanziaria globale. Riduce le perdite Saipem, dopo che in mattinata ha toccato un minimo di 1,15 euro, livello che non vedeva dal 1992.



Lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,32%. Seduta in lieve rialzo per l'oro, che avanza a 1.808 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,39%.



Balza in alto lo spread, posizionandosi a +134 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,29%.



Tra gli indici di Eurolandia buona performance per Francoforte, che cresce dell'1,14%, sostenuta Londra, con un discreto guadagno dello 0,96%, e buoni spunti su Parigi, che mostra un ampio vantaggio dell'1,11%.



Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,21% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 29.575 punti.



In netto miglioramento il FTSE Italia Mid Cap (+1,54%); sulla stessa tendenza, sale il FTSE Italia Star (+1,22%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza Moncler (+4,08%), Nexi (+3,83%), Campari (+2,93%) e Tenaris (+2,09%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Saipem, che continua la seduta con -3,03%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Brunello Cucinelli (+8,41%), Carel Industries (+4,24%), Esprinet (+3,89%) e Banca Ifis (+2,83%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Zignago Vetro, che continua la seduta con -3,39%.



Vendite a piene mani su Autogrill, che soffre un decremento del 2,32%.



Seduta negativa per Saras, che mostra una perdita dell'1,66%.



Sotto pressione Caltagirone SpA, che accusa un calo dell'1,50%.